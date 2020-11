Estado de emergência "até ao fim da pandemia", admite Costa

A entrevista com o chefe do governo decorreu poucas horas antes de o parlamento dar luz verde à entrada em vigor do estado de emergência a partir de segunda-feira. António Costa explica que é conveniente dar respaldo jurídico reforçado à eventual necessidade de se tomarem medidas ainda mais restritivas no âmbito do combate à pandemia, como a medição de temperatura, o recolher obrigatório ou os limites às deslocações entre municípios.

Restrições que, sublinha António Costa, podem ser aplicadas apenas em determinados períodos de tempo, e não em permanência. As medidas concretas do emergência serão anunciadas amanhã, após reunião extraordinária do Conselho de Ministros.





Já sobre o trabalho desenvolvido por Marta Temido, António Costa salientou, nesta entrevista à rádio pública, que nunca um ministro da Saúde tinha enfrentado uma prova tão dura. E garante que a confiança política que tem na governante “sai reforçada”.







No plano económico, e um dia depois de o governo ter anunciado um pacote de mil milhões de euros para apoiar as empresas, o primeiro-ministro assume que nem todas vão conseguir sobreviver a esta crise.