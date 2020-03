Estado de emergência. O que muda?

O Governo poderá adotar como medida o encerramento de toda a atividade comercial que implique presença física do cliente. A excepção serão as cadeias de bens essenciais como os setores de alimentação, combustíveis, serviços de saúde e farmácias, e respetivas redes de distribuição. Outra medida deverá passar pelo teletrabalho nos casos possíveis.