Estado de emergência renovado, Portugal sem viagens turísticas na próxima semana

Está aprovada a renovação do estado de emergência proposta pelo Presidente da República. O decreto foi aprovado com os votos do PS, PSD, CDS e PAN e é o 14.º estado de emergência.O projeto presidencial, que vai durar até 15 de abril, é praticamente idêntico ao que está em vigor, mas tem dois acrescentos às normas sobre controlo de preços e tratamento de dados pessoais.





No debate da tarde desta quinta-feira, no Parlamento, o ministro da Administração Interna disse que na próxima semana "não haverá viagens turísticas" para Portugal. Eduardo Cabrita afirmou que apenas se vão realizar deslocações essenciais, e será reforçado o controlo das fronteiras terrestres.



Na intervenção de encerramento sobre a renovação do estado de emergência, Eduardo Cabrita frisou que se mantêm suspensos os voos para o Brasil e para o Reino Unido e que estão a ser verificados os que chegam a Portugal "por via indireta" desses países, bem como da África do Sul.





O jornalista João Vasco resume o essencial do debate desta quinta-feira.