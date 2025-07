"Estamos juntos para sempre", garante Marcelo ao presidente angolano

José Sena Goulão - Lusa

Os governantes passam, as leis passam, mas os povos ficam, diz Marcelo Rebelo de Sousa, no final de um encontro com o presidente de Angola, João Lourenço, no arranque da visita oficial que o chefe de Estado de Angola faz por estes dias a Portugal e um dia depois de o presidente da República ter enviado as alterações à Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional.