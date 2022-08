Estatuto do SNS. Governo promete olhar com atenção para reparos de Marcelo

O presidente da República promulgou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, como já era esperado, algumas notas de reparo.

Na página oficial da Presidência, enumera as dúvidas relativas a três domínios, desde logo o tempo. Fica por regulamentar, até seis meses, diz o presidente, quase tudo o que é essencial, a começar pela própria natureza jurídica do SNS.



Os dois outros reparos questionam a criação de uma direção executiva e a conjugação entre a centralização nessa direção e as promessas de descentralização da saúde.



Apesar das dúvidas, Marcelo rebelo de Sousa diz que se impunha aprovar o estatuto 48 horas depois de ter sido recebido em Belém.



O secretário de Estado Lacerda Sales diz que vai olhar com atenção para as observações do presidente da República e admite correções ao diploma.