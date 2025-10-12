Política
"Estou a aguardar serenamente". Alexandra Leitão acredita que PS se foi afirmando nas campanhas
Foto: Tiago Petinga - Lusa
Alexandra Leitão chegou pouco depois das 19h30 à sede de campanha da coligação. A candidata à autarquia de Lisboa afirmou "aguardar serenamente" pelos resultados.
Alexandra Leitão admitiu não ter nenhum discurso escrito e preparado, caso vença ou perca as eleições.
"Esta campanha, não só a minha, foi uma campanha sempre em crescendo, em que o Partido Socialista, sozinho ou coligado, se foi afirmando", assinalou a candidata à autarquia.
Qualquer que seja o resultado, antiga ministra assume as responsabilidades: "Tomei as decisões que tomei, fui sempre muito acompanhada por toda a gente".
"Estamos à espera com toda a tranquilidade e com confiança".
Sobre a abstenção, Alexandra Leitão considerou que "é sempre bom que haja abstenção", porque muita gente "lutou muito para termos o direito de votar".