Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

"Estou a aguardar serenamente". Alexandra Leitão acredita que PS se foi afirmando nas campanhas

por RTP

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Alexandra Leitão chegou pouco depois das 19h30 à sede de campanha da coligação. A candidata à autarquia de Lisboa afirmou "aguardar serenamente" pelos resultados.

"Estou a aguardar serenamente as primeiras sondagens".

Alexandra Leitão admitiu não ter nenhum discurso escrito e preparado, caso vença ou perca as eleições.

"Esta campanha, não só a minha, foi uma campanha sempre em crescendo, em que o Partido Socialista, sozinho ou coligado, se foi afirmando", assinalou a candidata à autarquia.

Qualquer que seja o resultado, antiga ministra assume as responsabilidades: "Tomei as decisões que tomei, fui sempre muito acompanhada por toda a gente".

"Estamos à espera com toda a tranquilidade e com confiança".

Sobre a abstenção, Alexandra Leitão considerou que "é sempre bom que haja abstenção", porque muita gente "lutou muito para termos o direito de votar".
