"Estou sempre do lado dos moderados"

Daniel Adrião defende que o PS se deve manter fiel ao seu ADN que é “dialogar com os partidos de esquerda, como com os partidos de direita”. “O PS deve manter-se fiel a um posicionamento de geometria variável”.



Daniel Adrião defende que se o PS vencer as eleições se deve entender com os partidos de esquerda e, num cenário de vitória do PSD, que os social-democratas devem procurar entendimentos à direita. Por isso, o candidato recusa um cenário em que o PS possa viabilizar um governo do PSD.



Nesta entrevista, conduzia pela editora de política da Antena1, Natália Carvalho, o candidato socialista mostrou-se muito critico do mandato do Presidente da República. Na opinião de Daniel Adrião, “o Presidente da República dificultou muito a vida do partido socialista neste segundo mandato. Ele quer terminar o mandato com a sua família política no poder. É essa a agenda do Presidente da República”.As eleições para o cargo de secretário-geral socialista estão marcadas para 15 e 16 de dezembro. A Antena 1 já entrevistou os 3 candidatos: Daniel Adrião, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro.