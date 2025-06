Estreantes no Parlamento entram com "sentimento de missão", "irreverência" e para ser "voz de uma geração"

Na bancada parlamentar do PSD, praticamente todas as caras novas estão ligadas à máquina partidária.





Entre presidentes de Câmara, que o eram até aqui, e outros autarcas ligados ao poder local, também chegam ao Parlamento jovens ligados à estrutura social-democrata - a JSD.





É o caso de João Pedro Louro, líder da jota, eleito pelo círculo de Lisboa, que, ouvido pela rádio pública, conta o que se sente na estreia no Parlamento, para onde espera levar temas de defesa dos interesses da juventude.





"Qualquer jovem deputado traz para a AR uma grande irreverência na forma como faz política", afirma, entre 91 deputados eleitos pela AD, coligação de PSD e CDS.





capacidade de dialogar e de construir pontes". Entrevistado pela jornalista Inês Ameixa, João Pedro Louro considera que a nova dinâmica parlamentar "só nos traz mais responsabilidade e exige que tenhamos a".

"Sinto um grande sentimento de missão"





O Chega é o que tem mais estreantes: são 15 novos deputados, entre autarcas, assessores e dirigentes do partidos, num total de 60 eleitos.





A jornalista Teresa Borges esteve à conversa com João Lopes Aleixo, uma das novidades na bancada do Chega nesta legislatura. Juntou-se quando o partido foi fundado, em 2019, "sem qualquer ambição política” e acabou a querer "fazer mais”.





Atualmente é Presidente da Mesa da Convenção e do Conselho Nacional do partido e deputado municipal na Assembleia Municipal de Lisboa. Natural do concelho de Mora, em Évora, João Lopes Aleixo foi cabeça de lista por outro círculo alentejano, Portalegre. É um dos três distritos que o Chega venceu ao Partido Socialista nas eleições legislativas, vitória que o deputado eleito justifica com a "mensagem" do Chega.





"Portalegre perdeu 11% da população nos últimos anos, tem 25% da população com mais de 65 anos, os jovens saem [do distrito]", refere, "é quase o jackpot dos problemas nacionais. A nossa mensagem e o que defendemos vai ao encontro do que as pessoas sentem", acrescenta.





O dirigente do Chega aponta o combate à corrupção e à imigração descontrolada, bandeiras antigas do partidos, como áreas onde quer ver trabalho feito até ao final da legislatura. No âmbito local, deseja que este mandato corresponda ao fim das “promessas adiadas” em Portalegre, distrito pelo qual concorreu o ministro da Coesão Territorial Manuel Castro Almeida.





A horas de tomar posse como deputado, João Lopes Aleixo afasta também qualquer nervosismo. "Sinto um grande sentido de missão", refere em entrevista à Antena 1, "cai a ficha, as pessoas estão a pôr tudo nas nossas mãos".





"Sinto uma ansiedade, no sentido de arregaçar as mangas e começar a trabalhar", conclui.

"Ser a voz de uma geração"