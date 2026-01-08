"Eu não apoio o Candidato Vieira": o humor entrou na campanha

É difícil escolher o mais criativo dos onze candidatos presidenciais? Talvez não. Manuel João Vieira não larga a personagem, nem 20 anos depois da primeira tentativa para concorrer a Belém.

Foto: Instagram de Manuel João Vieira

É o candidato que promete o absurdo - vinho a sair da torneira, um Ferrari para cada português, o fim das doenças, mas agora está mesmo no boletim de voto, e a valer.

Se o slogan é o mesmo de há 20 anos - "Só Desisto Se For Eleito" - mudou a estratégia, que passa agora pelas redes sociais. E lá, há quem o acompanhe no absurdo. 

A jornalista Camila Vidal traz uma lista de figuras públicas, sobretudo artistas, que se juntam à campanha de Vieira com humor.

António Sala, Bruno de Carvalho, Ana Bola, Toy e Eduardo Madeira são alguns dos notáveis que não apoiam Manuel João Vieira.
