"Eu não apoio o Candidato Vieira": o humor entrou na campanha

É o candidato que promete o absurdo - vinho a sair da torneira, um Ferrari para cada português, o fim das doenças, mas agora está mesmo no boletim de voto, e a valer.



Se o slogan é o mesmo de há 20 anos - "Só Desisto Se For Eleito" - mudou a estratégia, que passa agora pelas redes sociais. E lá, há quem o acompanhe no absurdo.





A jornalista Camila Vidal traz uma lista de figuras públicas, sobretudo artistas, que se juntam à campanha de Vieira com humor.







António Sala, Bruno de Carvalho, Ana Bola, Toy e Eduardo Madeira são alguns dos notáveis que não apoiam Manuel João Vieira.