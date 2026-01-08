Política
Presidenciais 2026
"Eu não apoio o Candidato Vieira": o humor entrou na campanha
É difícil escolher o mais criativo dos onze candidatos presidenciais? Talvez não. Manuel João Vieira não larga a personagem, nem 20 anos depois da primeira tentativa para concorrer a Belém.
Foto: Instagram de Manuel João Vieira
Se o slogan é o mesmo de há 20 anos - "Só Desisto Se For Eleito" - mudou a estratégia, que passa agora pelas redes sociais. E lá, há quem o acompanhe no absurdo.
A jornalista Camila Vidal traz uma lista de figuras públicas, sobretudo artistas, que se juntam à campanha de Vieira com humor.
António Sala, Bruno de Carvalho, Ana Bola, Toy e Eduardo Madeira são alguns dos notáveis que não apoiam Manuel João Vieira.