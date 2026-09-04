Eurico Brilhante Dias confirma rejeição da moção de censura do Chega

Eurico Brilhante Dias confirma rejeição da moção de censura do Chega

O líder do grupo parlamentar do PS confirmou esta sexta-feira que o partido não vai viabilizar a moção de censura do Chega ao Governo que será discutida na próxima terça-feira.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Lina Cebola - Lusa

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O secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, já tinha adiantado esta semana que não será pelo PS que haverá uma crise política em Portugal.

Eurico Brilhante Dias confirma a posição socialista depois da marcação do debate pela conferência de lideres. 
Ainda falta a consulta aos órgãos do partido para definir o sentido de voto, com os votos do PS a serem decisivos na atual aritmética parlamentar

O PS tem sido muito crítico do Governo e exigido a Luís Montenegro responsabilidade politica em relação às polémicas que envolvem o ministro da administração interna.

Mas, ao mesmo tempo, os socialistas recusam-se a alinhar com a estratégia de confrontação do Chega. Eurico Brilhante Dias não vê nisso uma contradição.

O PS rejeita a moção de censura e ao mesmo tempo mantém a pressão sobre o Governo, assumindo-se como a oposição responsável num Parlamento que tem pela frente, em outubro, a aprovação do próximo Orçamento do Estado. 
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