Eurico Brilhante Dias confirma rejeição da moção de censura do Chega

O secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, já tinha adiantado esta semana que não será pelo PS que haverá uma crise política em Portugal.Eurico Brilhante Dias confirma a posição socialista depois da marcação do debate pela conferência de lideres.Ainda falta a consulta aos órgãos do partido para definir o sentido de voto, com os votos do PS a serem decisivos na atual aritmética parlamentarO PS tem sido muito crítico do Governo e exigido a Luís Montenegro responsabilidade politica em relação às polémicas que envolvem o ministro da administração interna.Mas, ao mesmo tempo, os socialistas recusam-se a alinhar com a estratégia de confrontação do Chega. Eurico Brilhante Dias não vê nisso uma contradição.O PS rejeita a moção de censura e ao mesmo tempo mantém a pressão sobre o Governo, assumindo-se como a oposição responsável num Parlamento que tem pela frente, em outubro, a aprovação do próximo Orçamento do Estado.