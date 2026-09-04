Política
Eurico Brilhante Dias confirma rejeição da moção de censura do Chega
O líder do grupo parlamentar do PS confirmou esta sexta-feira que o partido não vai viabilizar a moção de censura do Chega ao Governo que será discutida na próxima terça-feira.
O secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, já tinha adiantado esta semana que não será pelo PS que haverá uma crise política em Portugal.
Eurico Brilhante Dias confirma a posição socialista depois da marcação do debate pela conferência de lideres. Ainda falta a consulta aos órgãos do partido para definir o sentido de voto, com os votos do PS a serem decisivos na atual aritmética parlamentar
O PS tem sido muito crítico do Governo e exigido a Luís Montenegro responsabilidade politica em relação às polémicas que envolvem o ministro da administração interna.
Mas, ao mesmo tempo, os socialistas recusam-se a alinhar com a estratégia de confrontação do Chega. Eurico Brilhante Dias não vê nisso uma contradição.
O PS rejeita a moção de censura e ao mesmo tempo mantém a pressão sobre o Governo, assumindo-se como a oposição responsável num Parlamento que tem pela frente, em outubro, a aprovação do próximo Orçamento do Estado.
Eurico Brilhante Dias confirma a posição socialista depois da marcação do debate pela conferência de lideres. Ainda falta a consulta aos órgãos do partido para definir o sentido de voto, com os votos do PS a serem decisivos na atual aritmética parlamentar
O PS tem sido muito crítico do Governo e exigido a Luís Montenegro responsabilidade politica em relação às polémicas que envolvem o ministro da administração interna.
Mas, ao mesmo tempo, os socialistas recusam-se a alinhar com a estratégia de confrontação do Chega. Eurico Brilhante Dias não vê nisso uma contradição.
O PS rejeita a moção de censura e ao mesmo tempo mantém a pressão sobre o Governo, assumindo-se como a oposição responsável num Parlamento que tem pela frente, em outubro, a aprovação do próximo Orçamento do Estado.