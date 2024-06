O candidato do Chega às Europeias disse que a PSP está a sofrer pressão política do anterior governo.

Tanger Correia afirmou que se trata de uma pressão para a polícia dizer "o que não devia" sobre os vistos passados a imigrantes no aeroporto.



Questionado pelos jornalistas, o cabeça de lista do Chega afirmou que há milhares de pessoas nestas condições.



Numa arruada em Aveiro, Tanger Corrêa acusou Luís Montenegro de não estar a saber lidar com o problema da imigração.