O líder do Chega já votou e fez um apelo ao voto, argumentando que "vale a pena ir votar", e que a mudança só se faz com a votação. André Ventura enalteceu as mudanças no sistema de votação, dizendo que mesmo que possa haver constrangimentos decorrentes de ser a primeira vez que se implementa o sistema, ainda assim os eleitores devem ir votar.