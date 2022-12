Europol e Interpol. CDS acusa Governo de violação do Estado de Direito

Direitos Reservados

Depois de o antigo líder do PS António José Seguro ter afirmado que o princípio da separação de poderes foi beliscado, agora foi a vez de o líder do CDS acusar o Governo de ter violado o Estado de direito, ao juntar a Europol e a Interpol sob a dependência final do primeiro-ministro.