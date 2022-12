Eutanásia aprovada na especialidade

O texto, que decorre dos projetos apresentados pelo PS, BE, PAN e Iniciativa Liberal, foi aprovado com os votos contra de PCP e CHEGA e a abstenção do PSD. A votação final global do diploma vai ser feita na próxima sexta feira.



Durante a votação de hoje, na comissão de Assuntos Constitucionais, o PSD ainda tentou um adiamento, mas a proposta foi rejeitada.