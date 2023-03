Eutanásia. Líder parlamentar do PS admite algum desconforto nas alterações realizadas

O novo texto só permite a eutanásia caso o suicídio assistido seja impossível.Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do grupo parlamentar, Eurico Brilhante Dias admitiu que preferia a solução original. Contudo reconhece que é dado um passo em frente para que exista uma boa lei da eutanásia.Também o líder parlamentar do Bloco de Esquerda defende que o novo diploma vai ser capaz de responder ao acórdão do Tribunal Constitucional.Para Pedro Filipe Soares o novo texto não é ainda assim o ideal.

O debate e a votação da nova lei da morte medicamente assistida estão marcados para amanhã na Assembleia da República.



Por outro lado, o PSD lamenta que não seja feito um referendo à eutanásia.



No final da reunião do grupo parlamentar, o líder da bancada, Joaquim Miranda Sarmento, critica ainda o facto de ter recebido o novo texto da eutanásia, ontem, e já fora de horas.