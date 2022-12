Eutanásia: Reação dos partidos à rejeição do referendo proposto pelo PSD

Os partidos questionaram igualmente a proposta de um referendo numa fase avançada do processo legislativo.





O referendo proposto pelo PSD foi rejeitado no mesmo dia que o diploma que despenaliza a morte medicamente assistida foi aprovado na especialidade, com os votos contra do PCP e do Chega e a abstenção do PSD.



A votação final global está marcada para sexta-feira.





Mais pormenores com a jornalista da Antena 1 Madalena Salema.