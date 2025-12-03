Evolução positiva. Marcelo Rebelo de Sousa aguarda alta para viajar do Hospital de São João até Belém

Durante os dois mandatos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a quatro hérnias e submetido a um cateterismo cardíaco. Em 2018, o presidente da República desmaiou em público, em Braga.

Telejornal | 3 de Dezembro de 2025

“Baixo” risco de infeção

Foram adiadas duas visitas de Estado: o presidente da República deslocar-se-ia a Espanha e ao Vaticano entre os próximos dias 11 e 15.





c/ Lusa

O presidente da República pode ter alta nas próximas horas e prosseguir a recuperação no Palácio de Belém. Na terça-feira,- relativo ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.O chefe de Estado deverá ainda receber a visita, durante a manhã desta quarta-feira, do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.Marcelo recebeu já as visitas do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República.Também na terça-feira o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, indicou que a Presidência estava “a avaliar” a agenda de Marcelo, tendo em conta a esperada alta hospitalar por parte do São João.“Foram cancelados todos os pontos desta semana e estamos a avaliar agora.e, se tudo correr como está previsto, voltaremos à normalidade”, afirmou Frutuoso de Melo numa segunda conferência de imprensa sobre o estado de saúde do presidente.Questionado sobre a disposição de Marcelo, o chefe da Casa Civil revelou que “já esteve a despachar, já promulgou um diploma” e escreveu uma nota para o portal da Presidência da República após a notícia da morte da jornalista e comentadora política Constança Cunha e Sá., sintetizou, para acrescentar que Marcelo Rebelo de Sousa deverá permanecer em repouso no Palácio de Belém, de forma a receber “os cuidados médicos e de enfermagem de apoio imediato, se for necessário”.Por sua vez, a presidente do Hospital de São João ressalvou que, em quadros clínicos como o de Marcelo Rebelo de Sousa,Maria João Baptista adiantou ainda que o presidente da República esteve “cooperante” e que o pós-operatório evoluiu “favoravelmente, como era esperado”.“Há algumas análises que têm de ser feitas que fazem parte da rotina.. Já fez uma refeição leve, como é o habitual nestas situações", explicou a responsável., observou Maria João Baptista, assinalando em seguida a “sensatez” da comitiva presidencial "por ter procurado cuidados de saúde de uma forma muito oportuna e, portanto, correu bem”.Marcelo Rebelo de Sousa, atualmente com 76 anos de idade, presidiu, na manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação. Partiu, em seguida, para as cerimónias fúnebres de António Mota, antigo presidente da Mota-Engil.