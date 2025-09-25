Évora. Oposição acusa autarquia de abandono
Foto: Sara Piteira - RTP
O concelho de Évora não chega aos 54 mil habitantes, com a população praticamente estagnada desde 2021. O salário médio mensal é de 1.370 euros, abaixo da média nacional.
Nestas eleições autárquicas concorrem à Câmara seis candidatos.
Desde o 25 de Abril, Évora foi quase sempre governada pelo PCP. Só entre entre 2001 e 2013, o Partido Socialista conseguiu interromper esse ciclo.
A CDU acabaria por recuperar a autarquia, mas perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições. Este ano, com a limitação de mandatos, o atual presidente da Câmara sai de cena e todos os cenários estão em aberto.