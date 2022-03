Ex-deputada do PAN Cristina Rodrigues vai ser assessora do Chega

C tda a transparência quero dizer vos q irei trabalhar p o ch. As minhas funções serão jurídicas e foi me assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas q acho prioritários. Apenas vos quero dizer q continuo aqui, sp disponível p ajudar no q me for possível. — Cristina Rodrigues (@CristinaRodDep) March 23, 2022

“Com toda a transparência quero dizer-vos que irei trabalhar para o Chega”, escreveu Cristina Rodrigues na rede social Twitter esta quarta-feira.“Apenas vos quero dizer que continuo aqui, sempre disponível para ajudar no que me for possível”, acrescentou na publicação, à qual os utilizadores estão a responder com descontentamento.O partido de André Ventura já confirmou a informação, escrevendo em comunicado que “a ex-deputada Cristina Rodrigues fará parte do gabinete de assessoria parlamentar,”.Segundo o Chega, a nova assessora “prestará apoio, enquanto coordenadora jurídica, ao gabinete parlamentar, que beneficiará da sua considerável experiência parlamentar e de muitas causas nobres em que tem colocado o seu empenho”.Cristina Rodrigues, de 36 anos e, foi eleita deputada pelo PAN nas eleições legislativas de 2019, mas desfiliou-se ao fim de alguns meses, tendo passado a deputada não inscrita.Foi membro da Comissão Política do PAN e integrou o gabinete de André Silva na legislatura anterior, quando o ex-porta-voz do partido foi eleito deputado único.A antiga dirigentenas eleições legislativas de janeiro.

Contradições profundas. Nova assessora contra touradas e defende direitos LGBT+

No ano passado, Cristina Rodrigues entregou na Assembleia da Repúblicae reconversão das praças de touros como espaços culturais – algo que contrasta com a posição do Chega, que defende as touradas com prática cultural que deve ser mantida.A antiga deputada não inscrita defendeu ainda a atribuição de residência aos cidadãos estrangeiros que tenham sido vítimas de lenocínio, através de uma alteração à chamada lei de estrangeiros.Lutou por apoios parae o aumento de um para dois anos da pena de prisão prevista para crimes de assédio sexual.Sem sucesso, levou também ao Parlamento as propostas dae a distribuição de produtos de higiene menstrual nos estabelecimentos de ensino.Em outubro do ano passado, a então deputada não inscrita absteve-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.