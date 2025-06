Ex-deputado Bernardo Blanco põe-se de fora da corrida à liderança da IL e aponta Mariana Leitão e Amorim Lopes

Ouvido na noite de domingo pela Antena 1, Bernardo Blanco considera que o partido ficará em boas mãos se um deles avançar.







"Acho que nós temos dois candidatos mais fortes, assumindo que o João Cotrim de Figueiredo e que o Carlos Guimarães Pinto, que já foram presidentes, não querem voltar a ser", diz.







Apontando que são deputados e têm "grandes capacidades", Blanco fala de Mariana Leitão, candidata presidencial do partido, e Mário Amorim Lopes: "qualquer um deles será um ótimo presidente".





Com as eleições autárquicas à porta, defende que é precisa uma candidatura "agregadora" para abranger "várias sensibilidades" dentro do partido.







Puxando a fita do tempo à campanha eleitoral das eleições legislativas, Bernardo Blanco acredita que a campanha eleitoral não foi feliz para o partido.





"se colou demasiadamente à AD" e que "retraiu-se em algumas das suas medidas mais emblemáticas". "Se nós não vamos coligados pré eleitoralmente, então temos de nos diferenciar", afirma, considerando que a IL

Ainda assim, defende que poderá haver localidades em que uma coligação entre as duas forças faça sentido.





Questionado pela jornalista Arlinda Brandão, Blanco compreende também a decisão de Rui Rocha ao abandonar a liderança da IL.





"Acho que o Rui faz uma boa análise no sentido em que nós ambicionamos mais, eu ambiciono a IL a ser um partido a dois digitos", sublinha.







Recordando a prestação nas eleições europeias de 2024, em que a IL teve 9,08%, "o nosso mínimo, para mim, deve ser aí".