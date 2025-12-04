Ex-ministra critica medidas para habitação, mas garante PS "construtivo"

No programa Entre Políticos, na Antena 1, a ex-ministra Marina Gonçalves disse ainda que uma aproximação das propostas às ambições do Chega", disse a deputada.A ex-governante - que integrou o Executivo de António Costa enquanto titular da pasta da habitação - acrescenta, no entanto, que", salienta a deputada.Marina Gonçalves refere ainda que o Executivo liderado porpara avançar com medidas destinadas a um setor em crise e que tem sido considerado pelos portugueses um dos pontos mais críticos.

"Anunciaram em setembro e entrou agora no parlamento, portanto, nós estamos agora a olhar para ele, não nos peçam a nós para fazer um trabalho de diálogo que o Governo não fez connosco antes de apresentar no parlamento" sublinhou.

Bloquista Joana Mortágua aponta "onda de subida de preços" na habitação

O Bloco de Esquerda mantém as críticas às medidas propostas pelo Governo para a habitação e antecipa que o pacote legislativo que deu entrada no parlamento vai agravar as condições de acesso à habitação.

", afirmou, na Antena 1, a dirigente bloquista Joana Mortágua, que questiona: "".É nesse sentido que a ex-deputada do BE insiste nas críticas ao conceito de renda moderada que o Governo definiu num teto máximo de 2.300 ee que tem merecido críticas da oposição.", alertou a dirigente bloquista." e "" a construção de casas para segmentos de luxo: "".

"Se há coisa que nós percebemos nos últimos anos é que a Comissão Europeia, a União Europeia e o Parlamento Europeu têm vindo a perceber que a política dos incentivos fiscais não é eficaz para combater a especulação imobiliária", ressalvou.





