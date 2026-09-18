Exames. Parlamento aprova comissão de inquérito proposta pelo BE com apoio de Chega e PS

A iniciativa dos bloquistas reuniu o apoio de uma maioria parlamentar, apesar da oposição dos partidos que apoiam o executivo (PSD e CDS-PP), com os votos favoráveis das bancadas do Chega e do PS, aos quais se juntaram os do PCP, Livre, BE, PAN e JPP. A IL absteve-se.

O Bloco propõe que o inquérito se debruce sobre as "decisões, contratações e responsabilidades na conceção e execução da classificação digital dos exames nacionais de 2025 e 2026" e os "efeitos da reorganização orgânica do Ministério da Educação, Ciência e Inovação nesse processo e as suas consequências para os alunos, designadamente no acesso ao ensino superior, professores e restante comunidade educativa".

O partido considera que a integridade, fiabilidade e confiança depositada no sistema público de exames e de acesso ao Ensino Superior está comprometida, "não por força de um acidente, mas na sequência de um encadeamento de decisões políticas cujas circunstâncias, fundamentos e responsabilidades importa apurar com os poderes que só um inquérito parlamentar confere".

O projeto define que o inquérito parlamentar deve decorrer no prazo de 90 dias.