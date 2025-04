"Excessiva retenção na fonte". Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de manipulação

No entanto, o secretário-geral do PS responsabiliza o Governo da AD pela “excessiva retenção na fonte”.



No Barreiro, Pedro Nuno Santos acusou Luís Montenegro de manipulação e defendeu que há um padrão de desinformação no Executivo cessante.







Na questão do IRS como no caso da antecipação dos pagamentos aos médicos, Pedro Nuno Santos acusa Luís Montenegro de ter uma atuação que o aproxima de André Ventura e de tentar “enganar os portugueses”.