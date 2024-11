Foto: Tiago Petinga - Lusa

O ministro da Coesão Territorial garante que a execução do PRR não está atrasada. Espera terminar este ano com uma taxa de 40%. Castro Almeida anunciou que no próximo ano, o Governo prevê pagar 7.800 milhões de euros aos beneficiários finais, mais do que o executado nos três anos anteriores.