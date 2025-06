Executivo quer estratégia nacional para combater divulgação de conteúdos violentos no espaço digital

No programa do Governo hoje entregue na Assembleia da República, o executivo liderado por Luís Montenegro tem como prioridade a "redução da delinquência juvenil e grupal", pretendendo para tal rever a estratégia de prevenção da criminalidade juvenil, grupal e no âmbito do desporto e reforçar o programa Escola Segura.

No âmbito da Escola Segura, o Governo compromete-se com um "maior envolvimento de interlocutores locais e em parceria com as autarquias locais" e com uma "maior especialização" dos polícias deste programa" em áreas da delinquência e criminalidade juvenil e grupal, consumo de droga em idade juvenil, criminalidade as¬sociada às redes sociais e ao ciberespaço, violência no namoro e bullying.

De acordo com o programa, o Governo quer também "reforçar os meios humanos e materiais do programa Escola Segura da PSP e GNR, bem como recuperar o programa de vigilantes nas escolas, especialmente naquelas onde se verifiquem maiores índices de violência".

Outras das medidas do programa do Governo são a "dinamização da comissão de análise integrada da delinquência juvenil e da criminalidade violenta" e a "adoção de uma estratégia nacional para o combate à disseminação de conteúdos violentos no espaço digital".

O executivo pretende ainda "promover o programa de voluntariado cívico `Jovens pela Segurança` acompanhado pelas forças de segurança por forma a prevenir a delin-quência juvenil".

O Programa do XXV Governo Constitucional, saído das legislativas de 18 de maio ganhas pela coligação AD (PSD/CDS), foi entregue hoje na Assembleia da República, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

O documento foi aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira e será discutido na Assembleia da República na terça e quarta-feira.