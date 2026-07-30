Explicações do MAI. Paula Teixeira da Cruz critica "narrativa do herói" e aponta "desprestígio"

"Se isto fosse um país em que se entrasse por uma porta, ficaria perplexo, teria entrado num país chamado 'jeitinhos', que se rege por uma lei da impunidade e do mais forte", critica. Para a antiga responsável pela pasta da Justiça, existe uma impunidade nos casos que envolvem Luís Neves, ministro da Administração Interna (MAI) e antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ)., critica.





Programa da Manhã da Antena 1, Noda Antena 1, na rubrica de opinião Nem Mais, Nem Menos , Paula Teixeira da Cruz considerou que as explicações de Luís Neves se encaixaram numa "narrativa de um herói", por o ministro ter recordado o trabalho na PJ.





Após as explicações, afirma: "Mantenho a minha perplexidade". E olhando para os casos do atrelado apreendido pela PJ e das obras realizadas por um empreiteiro num monte do Alentejo, a ex-governante aponta um "desprestígio institucional generalizado", tanto para a Judiciária como para o Ministério Público.





Paula Teixeira da Cruz já tinha sugerido à RTP Antena 1 , no dia 21 de julho, que os casos do MAI estavam a pôr em causa a credibilidade das instituições: "Não podemos arrastar dúvidas para as instituições se as queremos credibilizar", afirmou na altura.





Questionada se devia apresentar a demissão, respondeu que, "numa altura em que as instituições democráticas estão postas à prova, casos como este obviamente não ajudam, mas creio que o próprio fará essa reflexão".