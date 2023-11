O ministro das Infraestruturas foi constituído arguido esta terça-feira pelo Ministério Público numa investigação relacionada com os negócios do lítio e hidrogénio verde. Em causa está o contrato aprovado por João Galamba, a 26 de março de 2019, quando era secretário de Estado da Energia, membro da equipa do então ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.