Extrema-direita "não tem lugar na democracia liberal"

Foto: Reuters

Sem referências diretas à situação portuguesa, mas poucos dias depois do entendimento governativo para os Açores, um grupo de personalidades da vida nacional vem a público criticar acordos com a extrema-direita. Os subscritores vincam que as direitas democráticas não têm terreno comum com as forças populistas.