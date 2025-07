A Inspeção-geral das atividades em saúde diz que uma "eventual responsabilidade jurídica" deve ser imputada ao estado no caso da morte de homem de 86 anos..durante a greve do INEM.

No relatório final a que a RTP teve acesso, os inspetores escrevem que o atraso do INEM no dia da greve "condicionou decisivamente" o socorro. Esta quarta-feira, a ministra da Saúde voltou a não dar esclarecimentos.