Falta de energia poderá impedir presidenciais em Montemor-o-Velho

Ouvido pela Lusa cerca das 20:15 de hoje, José Veríssimo revelou que a passagem da depressão Marta pelo concelho do Baixo Mondego, com chuva e ventos muitos fortes, estará na origem do `apagão`, que afetou diversas freguesias, desde localidades da margem esquerda do rio como Formoselha, Santa Varão e Pereira, até outras a norte, como Liceia, Arazede, Carapinheira ou Tentúgal.

Na sede de concelho, porém, a luz elétrica foi restabelecida, depois de ter estado ausente durante algum tempo.

"Está tudo pronto em Montemor para as eleições, mas, se não houver eletricidade, elas não se podem realizar", afirmou o autarca, avisando que o restabelecimento do fornecimento de energia "poderá demorar algum tempo" dado as equipas técnicas da E-Redes terem sido deslocalizadas para outros pontos, nomeadamente o distrito de Leiria.

Questionado sobre se a subida das águas em Montemor-o-Velho, registada ao longo da tarde e que ameaça isolar o centro da vila, poderá causar problemas às eleições, o autarca recusou que assim seja, já que as secções de voto estão localizadas em zonas mais altas, como a biblioteca ou as piscinas municipais.

Na freguesia da Ereira, isolada desde quarta-feira face à subida das águas -- e cujo acesso se faz, desde as 21:00, exclusivamente em botes dos Fuzileiros da Marinha -- a votação deverá decorrer como previsto, já que os boletins de voto foram entregues na quinta-feira, quando o trajeto ainda era possível de camião militar ou dos bombeiros.

Confirmou-se, no entanto, a previsão avançada na sexta-feira por José Veríssimo, de que a recolha dos votos, no domingo, após o ato eleitoral, seria feita de barco, face à água ter subido a uma cota superior a 1,2 metros, impossibilitando o transporte de pessoas por estrada.

Segundo o município, esse transporte de e para a Ereira passou a ser assegurado apenas com recurso a botes dos Fuzileiros e só em situações de necessidade, a partir das 21:00 de hoje, até às 00:00 de domingo e retoma às 07:00.

O transporte com recurso às embarcações militares, com capacidade para seis pessoas por bote, será efetuado em quatro períodos: entre as 07:00 e as 10:00, entre as 12:00 e as 14:00, das 16:00 às 19:00 e das 21:00 às 24:00.

A água acumulada em Montemor-o-Velho já submergiu, ao final da tarde de hoje, a rua Fernão Mendes Pinto -- onde se situa o mercado municipal e o edifício da Segurança Social -- e que é a via de ligação, ao longo de um quilómetro, pelo centro da vila, entre o parque logístico camarário (junto à ponte de Alagoa) e o Museu Municipal (Convento dos Anjos).

Esta via é paralela, na zona antiga, às ruas Tenente Valadim e José Galvão, entre as quais se situa a Praça da República e o edifício dos Paços do Concelho, onde a água deverá chegar nas próximas horas.