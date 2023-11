Federações do PS elogiam Costa e querem clarificação das ações da justiça

Esta posição comum das estruturas federativas socialistas foi divulgada hoje, num comunicado emitido na sequência da demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro, na terça-feira, após o Ministério Público ter comunicado de que está envolvido em suspeitas que estão a ser investigadas no âmbito de um processo autónomo pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Na declaração conjunta dos presidentes das federações do PS, há uma referência ao processo judicial.

Os líderes federativos socialistas dizem ter a "expectativa na clarificação de todo este processo de análise, que leve a objetivar, de forma clara e consequente, todas as razões das diligências e das ações assumidas pela justiça".

"Perante os acontecimentos recentes no país, assumem a seguinte posição política: "total confiança na honradez do secretário-geral do PS, António Costa, um baluarte da dignidade e da lisura que sempre experienciamos".

Os presidentes das federações do PS classificam depois a demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro como um exemplo de "extraordinária dignidade".

Uma decisão tomada mesmo "não sendo arguido ou acusado, mas assumindo o momento e as suas consequências com elevado sentido de Estado e dignidade pessoal e política", salientam.

Ao nível governativo, os presidentes das federações do PS, destacam a sua gratidão e admiração pelo extraordinário trabalho desenvolvido" por António Costa "em tempos sempre difíceis, desde a recuperação pós-troika, ao enfrentar da pandemia, à crise internacional e aos novos desafios da guerra".

Referem ainda um "excelente legado governativo no contexto nacional e europeu, permitindo ao país a sua afirmação internacional e aos portugueses a demonstração da confiança eleitoral".

O secretário-geral do PS, António Costa, convocou para quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional do seu partido.

De acordo com uma nota do PS, a reunião do órgão de direção alargada desta força política, que está agendada para as 21:00, terá como ponto único da ordem de trabalhos a análise da situação política.

Na terça-feira, António Costa, na comunicação que fez ao país a partir de São Bento, adiantou que, em caso de eleições legislativas antecipadas, não será pelo PS recandidato às funções de primeiro-ministro.