Fernando Alexandre eleito presidente da Assembleia Municipal de Braga
Fernando Alexandre, da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS/PPM), foi hoje eleito presidente da Assembleia Municipal de Braga, com 39 votos.
Como secretários, Fernando Alexandre, que é o atual ministro da Educação, Ciência e Inovação, terá Serafim Rebelo e Maria do Pilar Teixeira.
"É uma das maiores honras da minha vida", disse Fernando Alexandre, garantindo que, apesar das "funções muito exigentes" que ocupa no Governo, estará presente em todas as assembleias municipais de Braga.
Fernando Alexandre disse ainda que, nas novas funções, conta com todos.
"É muito mais o que nos liga que aquilo que nos separa. Todos queremos o melhor para Braga", afirmou.
Elogiou o "trajeto extraordinário" do concelho nos últimos 12 anos e manifestou-se convicto que essa trajetória vai continuar.
"Há uma dimensão que nunca podemos esquecer: resolver os problemas das pessoas no dia-a-dia", disse ainda, aconselhando que se olhe para o futuro "a médio/longo prazo".
A sufrágio para a Assembleia Municipal de Braga, apresentaram-se mais duas listas: uma do PS, que conseguiu 23 votos, e uma do movimento independente Amar e Servir Braga, que obteve nove votos.
Houve ainda três votos brancos.
A Assembleia Municipal de Braga é composta por 38 deputados eleitos diretamente e pelos 37 presidentes de junta de freguesia.
Nas eleições de 12 de outubro, a coligação Juntos por Braga também ganhou a Câmara de Braga, elegendo três elementos para o executivo, os mesmos que o PS e o movimento Amar e Servir Braga.
O Chega e a Iniciativa Liberal elegeram cada qual um vereador.