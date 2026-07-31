Fernando Alexandre vai estar no debate sobre exames nacionais

Na reunião da conferência de líderes desta sexta-feira, ficou agendada uma reunião extraordinária da Comissão Permanente sobre os exames nacionais.





Esta reunião foi agendada sem a presença obrigatória por parte do Governo, mas o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, garantiu que o Governo aceita a decisão e que "em momento algum se negou a prestar esclarecimentos ou negou a vinda eventual de um membro do Governo".





Vários partidos - PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda - pressionaram o ministro da Educação a comparecer à reunião. O gabinete de Fernando Alexandre já garantiu, em resposta à RTP, que o governante estará presente.





O deputado do PS Pedro Delgado Alves sublinhou que o ministro seria a pessoa "em condições de prestar os esclarecimentos necessários" e que um debate sem Fernando Alexandre "seria estranhíssimo".





Os exames nacionais do ensino secundário ficaram marcados neste ano letivo pelas falhas técnicas no processo inédito de correção no formato digital. Estes problemas levaram o Ministério da Educação a adiar vários prazos previstos, desde logo o da afixação das pautas e o início da segunda fase.





Ao longo das últimas semanas, foi anunciada ainda uma época especial de exames que irá decorrer entre 3 e 8 de setembro. Na quinta-feira, o ministro da Educação confirmou que o início das aulas do ensino secundário fica adiado por uma semana, para 21 de setembro.





Fernando Alexandre explicou que o adiamento se deve à "sobrecarga dos professores" classificadores com um processo de correção que "não correu bem". Admite ainda que também o 3.º ciclo poderá ver adiado o arranque do ano letivo.