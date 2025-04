Fernando Araújo: ministra da Saúde devia ter-se demitido

Vou-lhe dizer o que eu faria no meu lugar: ter-me-ia demitido, seguramente”, afirma e acrescenta: “algo correu muito mal, foi um dia mau, o pior da história do INEM”. ”, afirma e acrescenta: “”.

É desta forma que o antigo diretor executivo do SNS, reage às falhas no atendimento do INEM devido à greve dos técnicos de emergência, em novembro do ano passado. Fernando Araújo defende que, por isso, e na altura, a Ministra devia ter-se demitido.

"A Ministra da Saúde tem um problema de liderança"

Nesta entrevista ao podcast da Antena 1 "Política com Assinatura", Fernando Araújo avalia o desempenho da Ministra da Saúde. Acusa Ana Paula Martins de ter tido um problema de liderança. O que tem posto em causa, adianta, o funcionamento do SNS, com as pessoas a terem medo de serem substituídas.

"O PSD afastou-me por razões partidárias"

Fernando Araújo diz que foi afastado do cargo por razões partidárias e acusa o Ministério de o ter marginalizado porque o Governo queria membros do partido na liderança de algumas instituições.

O antigo CEO do SNS garante que nunca teve problemas com a Ministra da Saúde, que até colocou o seu lugar à disposição na primeira reunião que teve com a tutela da pasta.

"O Governo desistiu do SNS"

O antigo responsável pela gestão do SNS diz ainda que a Direção Executiva do SNS não existe, o que aumenta o risco de algo correr muito mal. Fernando Araújo dá o exemplo das grávidas: "o risco que se está a colocar às gravidas é muito elevado" e alerta que, à semelhança da Páscoa, o próximo fim de semana também vai ser difícil nas urgências.

"Plano de emergência para a saúde foi um erro”

Fernando Araújo considera que o Plano de Emergência e Transformação na Saúde, apresentado em maio do ano passado, criou expectativas muito elevadas que não corresponderam aos resultados finais. Fernando Araújo reitera que devem estar perfeitamente arrependidos. E acredita que os utentes estão fartos de planos de emergência na saúde. Vendo de fora, mas estando dentro do SNS enquanto médico, Fernando Araújo considera que o SNS está pior.

Defende por isso estabilidade e tranquilidade para o SNS e para os seus profissionais.





Acha estranho como pode o Primeiro-Ministro pedir um pacto de confiança para a saúde, quando o Governo tem gerado desconfiança no sistema.

“Área Oeste e Algarve podem ter PPP’s”





"Não temos nenhum dogma" contra as Parcerias Público Privadas (PPP) para os hospitais, diz Fernando Araújo. Defende, no entanto, que a criação das PPP dependa de estudos e planeamento e não de "um anúncio em cima das eleições". Nesta entrevista, o cabeça de lista do PS pelo Porto, mostra-se muito preocupado com a despesa com a saúde. Nomeadamente, a estimativa aponta para um aumento de 20% com gastos com recursos humanos, o que para Fernando Araújo significa "atirar dinheiro aos problemas". O antigo diretor executivo do SNS acusa o Ministério da Saúde e o Governo de voltarem atrás em medidas que considera estruturais para a reforma da saúde. Desde logo, o investimento em tarefeiros, em vez de médicos para os quadros.

” contra as Parcerias Público Privadas (PPP) para os hospitais, diz Fernando Araújo. Defende, no entanto, que a criação das PPP dependa de estudos e planeamento e não de “”.Nesta entrevista, o cabeça de lista do PS pelo Porto, mostra-se “” com a despesa com a saúde. Nomeadamente, a estimativa aponta para um aumento de 20% com gastos com recursos humanos, o que para Fernando Araújo significa “”.O antigo diretor executivo do SNSem medidas que considera estruturais para a reforma da saúde. Desde logo, o investimento em tarefeiros, em vez de médicos para os quadros.





E refere ainda como um retrocesso a forma como são encarados os centros de saúde.

“Para o PS a saúde é uma prioridade”

Num olhar para o pós legislativas, Fernando Araújo não confirma nem desmente a possibilidade de vir a ser Ministro da Saúde, caso o PS ganhe as eleições. Nem adianta se fica como deputado em caso de derrota.