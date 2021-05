Fernando Ruas vai ser o candidato do PSD à Câmara de Viseu

Depois da morte de Almeida Henriques - o presidente em exercício que se preparava para a recandidatura - o partido teve de tomar uma decisão.



Fernando Ruas vai ser a escolha dos sociais democratas, apesar do vice-presidente do executivo e líder da concelhia se ter disponibilizado para avançar.



Ruas esteve à frente do município 24 anos, entre 1989 e 2013.