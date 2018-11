Ferro Rodrigues deu posse a comissão parlamentar de inquérito

Lusa14 Nov, 2018, 17:42 | Política

O acto da posse foi marcado pela dúvida, levantada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto, sobre o eventual conflito de interesses do deputado do PS Filipe Neto Brandão, dado que é membro do Conselho de Fiscalização dos Sistema de Informações da República (CFSIRP).

Carlos Peixoto questionou Ferro Rodrigues sobre se levantaria a dúvida à Comissão parlamentar da Ética e o presidente do parlamento respondeu que não o faria.

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos tem um prazo de 180 dias (seis meses) para produzir resultados, podendo prolongar os trabalhos por mais 90 dias.

Como habitualmente, o presidente do parlamento iniciou a reunião, deu posse a Neto Brandão e aos restantes deputados, do PSD, PS, PCP, BE e CDS, numa cerimónia que ficou marcada pela dúvida levantada por Carlos Peixoto.