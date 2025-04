Ferro Rodrigues esperava uma intervenção do PGR no caso de Montenegro: "muito se teria poupado"

mais clara” se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse agido como agiu aquando das buscas à residência oficial do primeiro-ministro, na altura de António Costa. Adianta que era obrigação do PGR pôr termo às suspeitas e acrescenta que a situação poderia ter ficado “” se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse agido como agiu aquando das buscas à residência oficial do primeiro-ministro, na altura de António Costa.Ferro Rodrigues esperava maior intervenção do presidente da República na gestão da crise. Ferro Rodrigues critica Marcelo Rebelo de Sousa por não ter chamado o primeiro-ministro para lhe dizer que não concordava com a moção de confiança e para o alertar para os efeitos negativos do chumbo dessa moção.

dialoga pouco, tem poucos hábitos de debate e de diálogo construtivo e democrático”. E mais: impõe a lei do mais forte. definir uma linha vermelha” com o Chega. Um partido que, afirma o socialista, “usa a calúnia, a mentira, a atoarda, a difamação como arma política” perante a passividade de São Bento e Belém. acusa Aguiar-Branco de ser corresponsável pela crise do regime democrático e pelo funcionamento do Parlamento. Como? Como é que vai estar resolvida?”, pergunta Ferro Rodrigues. Nesta entrevista, Ferro Rodrigues mostra-se ainda preocupado com uma maioria absoluta social- democrata, porque considera que o PSD “”. E mais: impõe a lei do mais forte.Ferro Rodrigues defende por isso “” com o Chega. Um partido que, afirma o socialista, “” perante a passividade de São Bento e Belém.O socialista não poupa o atual presidente da Assembleia da República. Ferro Rodriguesdo regime democrático e pelo funcionamento do Parlamento.Como é que as eleições vão resolver a crise? O histórico socialista chama a atenção para os efeitos de umas eleições nas quais, diz, tudo pode acontecer. E questiona Luís Montenegro quando diz que daqui a sete semanas a situação vai estar resolvida. “”, pergunta Ferro Rodrigues.

Ferro Rodrigues entende que o procurador-geral da República (PGR) e o presidente da República (PR). Em entrevista aoda Antena 1, o antigo líder do Partido Socialista (PS) e ex-presidente da Assembleia da República (PAR) defende que “” se o PGR tivesse "”.”, afirma.”. O antigo líder do Partido Socialista e ex-presidente da Assembleia da República espera que esse acordo não seja concretizado.Luís Montenegro é “”. Ferro Rodrigues acusa Luís Montenegro de “”, como inaugurações. E acusa o primeiro-ministro de “”.”, mas não acredita que seja possível formar um bloco central:”.

No que diz respeito a uma nova geringonça de esquerda, admite que seja “necessário tentar”. Porém, o histórico socialista também vê essa possibilidade como “difícil”.

pena”. Mas compreende a decisão que, em parte, acredita, pode ter sido tomada devido à “atividade desenfreada dos poderes judiciais sem qualquer justificação contra ele (Medina)”. nunca devia ter alinhado numa moção de censura do Chega”. Sobre a decisão de Fernando Medina de não integrar as listas do PS para as eleições legislativas, Ferro Rodrigues admite que tem “”. Mas compreende a decisão que, em parte, acredita, pode ter sido tomada devido à “”.Falando ainda para dentro do PS e sobre as eleições na Madeira, Ferro Rodrigues critica Paulo Cafôfo. Afirma que o líder socialista madeirense “”.

Na entrevista aoda rádio pública, Ferro Rodrigues reafirma o seu apoio a António Vitorino como candidato à Presidência da República. E não lhe passa pela cabeça que o atual presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo não avance com a candidatura a Belém. Porque “”.

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1.