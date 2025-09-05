Festa do Avante regressa à Quinta da Atalaia

Com a maioria dos partidos a cancelarem iniciativas devido ao acidente com o Elevador da Glória, os comunistas mantêm a festa do Avante, que este ano tem como foco a paz e a Palestina.Às seis da tarde, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, visita o espaço, em particular a exposição dedicada à defesa dos direitos consagrados na Constituição da República.Paulo Raimundo que fará o discurso de encerramento no próximo domingo, último dia de Festa do Avante.

Paz e a Palestina

A 49.ª edição Festa do Avante, evento que assinala a rentrée política do PCP. A Garota Não, Vitorino ou Capicua são alguns dos artistas que vão atuar ao longo dos três dias do evento que, este ano, tem como foco a paz e a Palestina.







“Perante esta barbárie, este genocídio, este massacre do povo palestiniano, o PCP tem uma posição absolutamente clara e combativa, de expressão de solidariedade com o povo palestiniano. De luta pela paz, não só no Médio Oriente, mas na Europa e no mundo”, sublinha à Antena 1 Manuel Rodrigues, diretor do jornal Avante e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.









Manuel Rodrigues classifica o Avante como uma festa “distintiva”, mas, no campo político, há mensagens que se repetem. “Este rumo político tem que ser interrompido. “Vão estar na festa delegações de forças da resistência palestiniana e, portanto, os momentos de solidariedade com a luta do povo palestiniano vão assumir uma particular força e dinâmica”. Há também peças de teatro, concertos e debates ligados ao tema.Manuel Rodrigues classifica o Avante como uma festa “distintiva”, mas, no campo político, há mensagens que se repetem. “Este rumo político tem que ser interrompido.









Numa festa de "encontros, reencontros e convívio" a programação é vasta, destaca Manuel Rodrigues, da música com artistas "dos quatro cantos do mundo" ao desporto, do artesanato à gastronomia "com uma expressão de toda a comida tradicional do país", sem esquecer a componente política e de debate.

São temas que devem marcar o tradicional comício de encerramento, no domingo, e que contará com um discurso do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, entre outros.





Ano após ano, repete-se a convicção: "Quem for à Festa uma vez, muito possivelmente, não vai querer deixar de ir no ano seguinte", antecipa o diretor do jornal Avante.

O certame decorre até domingo, 7 de setembro, na Quinta da Atalaia, concelho do Seixal.

