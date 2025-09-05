Festa do Avante regressa à Quinta da Atalaia
Foto: Lusa
Para celebrar a cultura, e para fazer combate político. A Festa do Avante regressa hoje à Quinta da Atalaia, no Seixal. Até domingo, o evento organizado pelo Partido Comunista Português, e que marca a rentrée política do PCP, vai contar com concertos, e também com o habitual discurso do secretário-geral do PCP.
Às seis da tarde, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, visita o espaço, em particular a exposição dedicada à defesa dos direitos consagrados na Constituição da República.
Paulo Raimundo que fará o discurso de encerramento no próximo domingo, último dia de Festa do Avante.
Paz e a Palestina
A 49.ª edição Festa do Avante, evento que assinala a rentrée política do PCP. A Garota Não, Vitorino ou Capicua são alguns dos artistas que vão atuar ao longo dos três dias do evento que, este ano, tem como foco a paz e a Palestina.
“Perante esta barbárie, este genocídio, este massacre do povo palestiniano, o PCP tem uma posição absolutamente clara e combativa, de expressão de solidariedade com o povo palestiniano. De luta pela paz, não só no Médio Oriente, mas na Europa e no mundo”, sublinha à Antena 1 Manuel Rodrigues, diretor do jornal Avante e membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.
“Vão estar na festa delegações de forças da resistência palestiniana e, portanto, os momentos de solidariedade com a luta do povo palestiniano vão assumir uma particular força e dinâmica”. Há também peças de teatro, concertos e debates ligados ao tema.
Manuel Rodrigues classifica o Avante como uma festa “distintiva”, mas, no campo político, há mensagens que se repetem. “Este rumo político tem que ser interrompido.
Manuel Rodrigues classifica o Avante como uma festa “distintiva”, mas, no campo político, há mensagens que se repetem. “Este rumo político tem que ser interrompido.
O PCP tem uma proposta de política alternativa patriótica e de esquerda, que, naturalmente, vai, de novo, valorizar e afirmar na Festa do Avante”, reforça. São temas que devem marcar o tradicional comício de encerramento, no domingo, e que contará com um discurso do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, entre outros.
Numa festa de “encontros, reencontros e convívio” a programação é vasta, destaca Manuel Rodrigues, da música com artistas "dos quatro cantos do mundo" ao desporto, do artesanato à gastronomia "com uma expressão de toda a comida tradicional do país”, sem esquecer a componente política e de debate.
Numa festa de “encontros, reencontros e convívio” a programação é vasta, destaca Manuel Rodrigues, da música com artistas "dos quatro cantos do mundo" ao desporto, do artesanato à gastronomia "com uma expressão de toda a comida tradicional do país”, sem esquecer a componente política e de debate.
Ano após ano, repete-se a convicção: "Quem for à Festa uma vez, muito possivelmente, não vai querer deixar de ir no ano seguinte", antecipa o diretor do jornal Avante.
O certame decorre até domingo, 7 de setembro, na Quinta da Atalaia, concelho do Seixal.
O certame decorre até domingo, 7 de setembro, na Quinta da Atalaia, concelho do Seixal.