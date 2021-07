Festejos do Sporting. Medina recusa comentar relatório

O presidente da Câmara de Lisboa recusa comentar as conclusões do relatório sobre os festejos do Sporting. De acordo com o inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna a autarquia condicionou a atuação da PSP. Autorizou uma manifestação quando se tratava na verdade de uma celebração desportiva.