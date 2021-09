Figueira da Foz. Santana Lopes fala num "resultado extraordinário"

"Há uma realidade incontornável: o Partido Socialista é um grande partido, teve grandes resultados em vários concelhos do país; o Partido Social-Democrata é um grande partido, teve grandes resultados em vários concelhos do país", mas na Figueira da Foz "um movimento independente, constituído não há três anos, mas há três meses, conseguiu vencer as eleições para a Câmara Municipal", declarou.



"Ganhar nestas circunstâncias é uma proeza sem igual, porque, contra todas as tropelias, todas as armadilhas, todas as impugnações e contra os partidos grandes, médios e pequenos".