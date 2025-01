Várias figuras do PS demarcaram-se das declarações sobre a regulação de imigrantes feitas pelo líder do partido. Ana Catarina Mendes acusa Pedro Nuno Santos de ter usado agora um discurso que se aproxima da direita e extrema-direita. Pedro Nuno Santos assumiu falhas do Governo do PS na política de imigração, dizendo que o país não estava preparado para receber tantas pessoas.