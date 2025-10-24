Política
"Foi escolhida outra pessoa". Ministra lembra que Sérgio Janeiro liderou INEM em regime de substituição
Ana Paula Martins negou esta sexta-feira que Sérgio Janeiro tenha sido demitido da liderança do INEM. O afastamento do até agora presidente "em regime de substituição", sustentou a ministra da Saúde, ocorre em resultado de um concurso no quadro da CReSAP. Questionada pelos jornalistas sobre o nome de Luís Cabral, que tem sido apontado para a sucessão, a governante escusou-se a confirmar, para já, a escolha.
"Como sabem, Sérgio Janeiro estava em regime de substituição. Entretanto, houve um concurso e tivemos candidatos e foi escolhida para presidente do INEM uma outra pessoa. Portanto, não houve qualquer demissão atual presidente do INEM", afirmou Ana Paula Martins.
"Na verdade foi só a conclusão do concurso".
A ministra não fala em demissão, nem confirma o nome escolhido para a substituição, referindo novamente que o cargo esteve a concurso e que, devido até ao facto de ter havido eleições, se demorou mais do que o esperado."Abrimos um concurso, houve concorrentes, fizeram-se todos os procedimentos e houve uma escolha. É só isso. Não houve uma demissão".
Sobre o nome avançado para o cargo, a governante não confirmou Luís Cabral: "Não vou confirmar. Iremos anunciar no momento em que acharmos que é oportuno anunciar".
