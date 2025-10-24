Em direto
Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo

"Foi escolhida outra pessoa". Ministra lembra que Sérgio Janeiro liderou INEM em regime de substituição

Inês Moreira Santos - RTP
António Pedro Santos - Lusa

Ana Paula Martins negou esta sexta-feira que Sérgio Janeiro tenha sido demitido da liderança do INEM. O afastamento do até agora presidente "em regime de substituição", sustentou a ministra da Saúde, ocorre em resultado de um concurso no quadro da CReSAP. Questionada pelos jornalistas sobre o nome de Luís Cabral, que tem sido apontado para a sucessão, a governante escusou-se a confirmar, para já, a escolha.

VER MAIS
"Como sabem, Sérgio Janeiro estava em regime de substituição. Entretanto, houve um concurso e tivemos candidatos e foi escolhida para presidente do INEM uma outra pessoa. Portanto, não houve qualquer demissão atual presidente do INEM", afirmou Ana Paula Martins.

"Na verdade foi só a conclusão do concurso".

A ministra não fala em demissão, nem confirma o nome escolhido para a substituição, referindo novamente que o cargo esteve a concurso e que, devido até ao facto de ter havido eleições, se demorou mais do que o esperado.
"Abrimos um concurso, houve concorrentes, fizeram-se todos os procedimentos e houve uma escolha. É só isso. Não houve uma demissão".

Sobre o nome avançado para o cargo, a governante não confirmou Luís Cabral: "Não vou confirmar. Iremos anunciar no momento em que acharmos que é oportuno anunciar".

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB