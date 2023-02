"Foi um erro" nomear Alberto Coelho, admite Cravinho

"Se soubesse o que sabe hoje", Gomes Cravinho não teria nomeado Alberto Coelho para novas funções. O antigo diretor-geral de Recursos da Defesa foi implicado e detido no decurso da Operação Tempestade Perfeita, investigação judicial a um alegado esquema de corrupção que envolveu, entre outras, as obras de reabilitação do Hospital Militar de Belém.



“Num exercício retrospetivo, agregando informação que posteriormente veio a ser conhecida, isto é, sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções. Mas isso é sabendo o que sei hoje, o que é substancialmente diferente da informação de que dispunha no momento de tomada de decisão”, defendeu-se João Gomes Cravinho durante a audição na Comissão Parlamentar de Defesa na qual reiterou que a tutela nunca autorizou a escalada de custos no Hospital Militar de Belém.