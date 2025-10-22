"Foi uma personalidade incontornável dos séculos XX e XXI - Nuno Melo

"Pinto Balsemão foi uma personalidade incontornável do século XX e do século XXI português", disse Nuno Melo, que é o atual ministro da Defesa,destacando o papel do antigo primeiro-ministro na política e na imprensa livre.

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante do número um do PSD, morreu hoje, aos 88 anos.

O líder do CDS-PP disse ainda que Pinto Balsemão teve uma longa e preenchida vida em muitas áreas, sublinhando que foi uma referência em Portugal e no estrangeiro.

Nuno Melo deixou ainda os sentimentos à família do antigo primeiro-ministro e ao Partido Social Democrata, destacando que Pinto Balsemão foi o fundador do PSD.

A notícia da morte, aos 88 anos, do antigo primeiro-ministro foi transmitida pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional do partido, sendo audíveis aplausos na sala.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, e da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992.

Foi um dos fundadores, com Francisco Sá Carneiro, do Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD), em 1974, era, até hoje, o seu militante número um, e era atualmente membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A sua última intervenção política, já doente, aconteceu há exatamente 35 dias, em 16 de setembro, através de uma mensagem escrita de apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSD.