Fora da Lei da Nacionalidade. PSD e CDS-PP autonomizam perda de nacionalidade como pena acessória

Foto: António Antunes - RTP

PSD e CDS querem recuar em alguns dos pontos mais polémicos da Lei da Nacionalidade e fazem cair a retroatividade das novas medidas e separar do documento a retirada da nacionalidade a quem cometa crimes graves. A perda de nacionalidade para criminosos passa a estar num diploma autónomo. O prazo para pedido de nacionalidade passa a ser igual para cidadãos europeus e da CPLP.