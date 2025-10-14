Política
Fora da Lei da Nacionalidade. PSD e CDS-PP autonomizam perda de nacionalidade como pena acessória
Foto: António Antunes - RTP
PSD e CDS querem recuar em alguns dos pontos mais polémicos da Lei da Nacionalidade e fazem cair a retroatividade das novas medidas e separar do documento a retirada da nacionalidade a quem cometa crimes graves. A perda de nacionalidade para criminosos passa a estar num diploma autónomo. O prazo para pedido de nacionalidade passa a ser igual para cidadãos europeus e da CPLP.
António Rodrigues, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, explicou que a proposta foi autonomizada e passa a constar de "um projeto de lei separado, precisamente porque havia dúvidas quanto à eventual inconstitucionalidade sobre essa matéria".
Com o deputado do CDS-PP João Almeida a seu lado, António Rodrigues acrescentou que "queremos também deixar claro que se essa matéria for enviada para o Tribunal Constitucional para apreciação não contaminará o processo de lei da nacionalidade (...) uma questão de vital importância para o país".