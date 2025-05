Forças do progresso em queda: CDU explica perda de deputados

Entre as principais propostas da CDU para esta campanha está o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros já em julho — dentro de dois meses. Paulo Raimundo rejeita que esta subida rápida represente um choque para as pequenas e médias empresas (PME). Pelo contrário, sublinha que os salários não são o principal peso nos custos destas empresas e defende benefícios fiscais dirigidos exclusivamente às PME.





Sobre um eventual acordo à esquerda, Paulo Raimundo não fecha a porta a essa possibilidade. O secretário-geral do PCP afirma que, em caso de convergência, um compromisso verbal seria suficiente para selar o acordo. Mas, na primeira semana de campanha, ainda continua pouco clara a intenção da CDU.