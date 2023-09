Forças políticas da Madeira multiplicam apelos ao voto para confirmar ou contrariar sondagens

Depois de o Partido Socialista ter perdido a maioria absoluta que detinha há mais de quatro décadas, a sondagem da Universidade Católica divulgada na terça-feira aponta para uma maioria absoluta da coligação PSD/CDS-PP.Ainda de acordo com a sondagem, a maioria dos inquiridos dá nota razoável ao governo de madeirense. Questionado pelos jornalistas sobre esta avaliação, Albuquerque afirmou que “razoável nos dias de hoje é ótimo”.

Sondagem prevê tombo do PS

A confirmar-se estes resultados, o PS elege dez deputados, ou seja, perde metade dos lugares que conquistou nas últimas eleições.

O candidato do PS, Sérgio Gonçalves, diz que o resultado desta sondagem não reflete o apoio que tem sentido nas ruas.”, afirmou.

Chega e BE animados

O Chega, que nas últimas eleições ficou de fora do Parlamento, está agora na luta pelo terceiro lugar segundo a sondagem para a RTP e Antena 1.O Chega mostra-se satisfeito por entrar para o panorama político regional, já o JPP mostra-se “surpreendido” por estar a disputar o terceiro lugar, “uma vez que o JPP tem provas dadas e trabalho feito comprovado”.Assim sendo, os bloquistas, que há quatro anos ficaram de fora do Parlamento, podem agora eleger até dois deputados. Ainda assim, o candidato Roberto Almada é cauteloso na análise da sondagem e lembra que “só indo votar no BE no domingo é que o BE pode eleger para o Parlamento regional”.

CDU, IL e PAN podem ficar de fora do Parlamento

Os resultados da sondagem também não jogam a favor da CDU, da Iniciativa Liberal e do PAN.Os partidos garantem, porém, que o apoio que têm recebido no terreno não coincide com os resultados da sondagem.Os madeirenses são chamados às urnas no próximo domingo para eleger a composição da nova Assembleia Legislativa Regional. Quatro anos depois das eleições mais renhidas de sempre, o PSD concorre pela primeira vez em coligação com o CDS-PP, depois de ter perdido a maioria absoluta que detinha desde 1976.