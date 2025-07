Fórum de Organizações Católicas para a Imigração pede fiscalização da lei

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A coordenadora do Fórum, Eugénia Quaresma, explica que o objectivo desta audiência foi pedir ao presidente da República que sujeite as alterações à lei dos estrangeiros ao Tribunal Constitucional.



Chega, Iniciativa Liberal e Livre pediram para ir ao Palácio de Belém falar com o presidente da República sobre o novo diploma, que o chefe de Estado poderá promulgar, vetar ou enviar para análise no Tribunal Constitucional, para um pedido de fiscalização preventiva ou sucessiva.



Para além destas audiências, que decorrem a partir das 17h00, Marcelo Rebelo de Sousa vai também receber uma delegação do PCP, mas para abordar o estado geral do país.