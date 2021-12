Francisca van Dunem acumula pasta da Administração Interna





"O Presidente da República aceitou hoje [sexta-feira] as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunen, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça", pode ler-se numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.A posse da nova responsável pela pasta da Administração Interna irá decorrer no sábado, às 15h00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém numa "cerimónia restrita", pode ler-se.Na nota da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa divulgou ainda que os secretários de Estado do Ministério da Administração Interna serão reconduzidos.Eduardo Cabrita pediu esta sexta-feira a demissão do cargo de ministro de Administração Interna, depois de o Ministério Público ter acusado o seu motorista de homicídio por negligência pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.Numa declaração aos jornalistas, o ministro disse que "mais do que ninguém" lamenta "essa trágica perda irreparável" e recusou que o Governo, o primeiro-ministro, António Costa, e o PS sejam penalizados pelo "aproveitamento político absolutamente intolerável" com o caso.Pouco tempo depois, António Costa confirmou a demissão de Eduardo Cabrita. c/ Lusa