Partilhar o artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos Imprimir o artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos Enviar por email o artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos Aumentar a fonte do artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos Diminuir a fonte do artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos Ouvir o artigo Francisco Amaral (PSD) reeleito em Castro Marim com maioria absoluta - partidos

Tópicos:

Aal, Célia Brito, Osório,